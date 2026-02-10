Rayakan Hari Jadi ke-10, MS GLOW Raih Rekor MURI
jpnn.com, JAKARTA - MS Glow Beauty merayakan hari jadi ke-10 dengan mengusung tema “The Authentic 1 Decade” di Jakarta.
Perayaan itu menjadi tonggak sejarah penting bagi brand kecantikan lokal tersebut dalam merefleksikan pertumbuhan serta mempertegas komitmen membangun ekosistem bisnis berkelanjutan bersama puluhan ribu mitranya.
Acara ini dihadiri jajaran founder MS Glow, mitra bisnis dari seluruh Indonesia, hingga tokoh-tokoh penting pemerintahan.
Adapun di antaranya adalah Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, serta perwakilan dari DEKOPIN, Kadin, dan HIPMI.
"Pemerintah berkomitmen terus mendukung pelaku usaha perempuan melalui fasilitasi sertifikasi hingga pendampingan ekspor," kata Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2).
Tak hanya itu, Kementerian Ekonomi Kreatif RI memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi MS Glow dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
Dalam momentum satu dekade ini, MS Glow meraih prestasi membanggakan dengan dinobatkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai merek produk kecantikan dengan kegiatan sosial terbanyak selama kurun waktu 10 tahun.
Hingga saat ini, MS Glow telah membangun jaringan lebih dari 25.000 mitra di seluruh Indonesia.
Rayakan satu dekade, MS GLOW raih rekor MURI dan apresiasi pemerintah sebagai pionir industri kecantikan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Produktif Berkarya, Satpam PKSS Raih Rekor MURI
- idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 Jadi Ajang Apresiasi Mitra
- Gilang dan Shandy Pimpin Langsung Penyaluran Bantuan di Lokasi Banjir Sumatra
- Cawandra Jaya Membawa Inovasi Medis ke Panggung Glamour Miss Aesthetic International 2025
- Industri Kecantikan Terbukti Resilience, Beauty World Lanjutkan Ekspansi Bisnis
- Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35