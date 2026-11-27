jpnn.com - PT Paramount Enterprise International (Paramount Enterprise) menandai perjalanan dua dekade perusahaan dengan memperkuat pengembangan bisnis di sektor properti, kesehatan, perhotelan, dan energi. Hari jadi yang ke-20 pada 18 Desember 2026 tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat pertumbuhan seluruh unit bisnis.

Perusahaan juga menggelar perayaan bertajuk The Tremendous 20th Anniversary Paramount Enterprise yang berlangsung sepanjang 2026 melalui berbagai kegiatan, mulai dari program apresiasi konsumen dan mitra bisnis, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan komunitas.

"Puncak perayaan akan dimeriahkan dengan Paramount Color Walk 2026 yang digelar di Lapangan Verona, Paramount Gading Serpong, pada 12 Desember mendatang," kata Presiden Direktur Paramount Enterprise M. Nawawi dalam konferensi pers, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan perusahaan memiliki unit bisnis utama yang meliputi Paramount Land, Bethsaida Healthcare, Parador Hotels & Resorts, dan Paramount Energy.

Dia menuturkan semangat Enriching Lives menjadi landasan perusahaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sekaligus menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Paramount Enterprise Chrissandy Dave mengatakan Paramount Land terus memperkuat pengembangan kawasan kota mandiri melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Menurut dia, Paramount Gading Serpong telah mengalami transformasi signifikan hingga berkembang menjadi salah satu destinasi hunian dan komersial berskala regional.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi perusahaan dalam mengembangkan Paramount Petals sebagai kawasan hunian terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat urban. Salah satu keunggulan Paramount Petals ialah akses tol langsung di koridor Tol Jakarta-Merak ruas Jakarta-Tangerang KM 25 yang ditargetkan segera dapat digunakan masyarakat.

“Kami terus memperkuat daya tarik dan kualitas township melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan lalu lintas yang semakin terintegrasi untuk mendukung mobilitas, kenyamanan, dan nilai township dalam jangka panjang,” kata Chrissandy.