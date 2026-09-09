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Rayakan Hari Jadi ke-39, Swiss-Belhotel International Usung Tema Global Vision, Local Heart

Rayakan Hari Jadi ke-39, Swiss-Belhotel International Usung Tema Global Vision, Local Heart
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Swiss-Belhotel International merayakan hari jadi ke-39 yang mengangkat identitas Eurasia dengan kampanye 'Global Vision, Local Heart'. Foto: Dokumentasi Swiss-Belhotel International

jpnn.com, JAKARTA - 25 September 2026 menandai perayaan hari jadi ke-39 Swiss-Belhotel International.

Dalam rangka memperingati perjalanan 39 tahunnya, Swiss-Belhotel International mengumumkan perayaan global yang mengangkat identitas Eurasia sebagai bagian dari pondasi dan karakter khas Swiss-Belhotel International, yaitu memadukan profesionalisme Swiss dalam bidang perhotelan dengan semangat pelayanan yang terinspirasi dari Asia, melalui tema 'Global Vision, Local Heart'.

Rayakan Hari Jadi ke-39, Swiss-Belhotel International Usung Tema Global Vision, Local Heart

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Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Foto: Dokumentasi Swiss-Belhotel International

Tema tersebut mencerminkan ekspansi Swiss-Belhotel International di kancah dunia sekaligus komitmen kuatnya dalam menghargai keberagaman budaya dan komunitas di setiap destinasi di mana Swiss-Belhotel International beroperasi.

Setiap properti menghadirkan komitmen untuk memadukan standar pelayanan yang diakui secara global dengan kehangatan khas lokal yang autentik.

Bertepatan dengan perayaan hari jadi ini, Swiss-Belhotel International juga mencatat pencapaian penting lainnya.

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Program Loyalitas SBEC (Swiss-Belhotel Executive Card) secara resmi telah mencapai 5 juta anggota sejak diluncurkan pada 2021.

Chairman and President Swiss-Belhotel International Gavin M. Faull mengatakan dalam merayakan hari jadi ke-39, pihaknya bangga melihat kembali pertumbuhan Swiss-Belhotel International di berbagai kawasan utama, termasuk Australasia, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, dengan target memiliki lebih dari 530 properti yang beroperasi pada 2033.

Swiss-Belhotel International merayakan hari jadi ke-39 yang mengangkat identitas Eurasia dengan kampanye 'Global Vision, Local Heart'

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