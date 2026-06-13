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Rayakan Hari Jadi, Shigeru Sushi Hadirkan Program Bagi Pelanggan

Rayakan Hari Jadi, Shigeru Sushi Hadirkan Program Bagi Pelanggan
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Shigeru menggelar program Shigeru Day Anniversary Promo yang akan berlangsung pada 18-19 Juni 2026. Foto: dok. Shigeru

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari jadinya, Shigeru Sushi menghadirkan program spesial.

Mereka mengadakan program Shigeru Day Anniversary Promo yang berlangsung pada 18-19 Juni 2026.

Operation Manager Shigeru, Mery Hamdani mengatakan perayaan hari jadi menjadi momentum untuk mengapresiasi pelanggan yang telah mendukung perkembangan perusahaan selama ini.

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"Perayaan ulang tahun ini menjadi momen yang sangat berarti bagi kami. Melalui program ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan Shigeru. Kami berharap kerja sama dengan BRI dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dalam menikmati berbagai menu pilihan kami," ujar Mery Hamdani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6).

Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk kuliner Jepang dengan harga yang lebih terjangkau.

"Selain menyasar pelanggan setia, program ini diharapkan dapat memperkenalkan berbagai menu unggulan Shigeru kepada konsumen yang belum pernah mencoba produk mereka," tuturnya.

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Adapun program tersebut diselenggarakan kerja sama dengan BRI sebagai bagian dari upaya memberikan apresiasi kepada pelanggan.

Melalui program tersebut, pelanggan pengguna layanan pembayaran BRI dapat memperoleh paket menu pilihan dengan harga Rp 50 ribu dari harga normal Rp 115 ribu.

Dalam rangka memperingati hari jadinya, Shigeru Sushi menghadirkan program spesial berupa Shigeru Day Anniversary Promo.

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