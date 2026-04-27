jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 sekaligus merayakan semangat Hari Kartini, PT TASPEN (Persero) melalui inisiatif “Lentera Srikandi” menggelar aksi sosial.

Perusahaan yang berdiri sejak 17 April 1963 itu menyalurkan bantuan sosial dan fasilitas belajar kepada lebih dari 250 anak panti asuhan yang tersebar di 13 kota di Indonesia.

Para pemimpin perempuan TASPEN yang kerap dikenal dengan perempuan Srikandi, terjun langsung memberikan edukasi pencegahan kekerasan pada anak (stop bullying) dan penguatan karakter bagi ratusan anak panti asuhan.

Aksi ini diperkuat dengan kehadiran jajaran direksi perempuan TASPEN, di antaranya Direktur SDM dan Teknologi Informasi TASPEN, Ovita Susiana Rosya di Panti Asuhan Insan Cita 165 Tanjung Pinang, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH Malang pada Rabu (22/04).

Keterlibatan aktif para srikandi di tingkat manajerial hingga Branch Manager ini menjadi simbol kepemimpinan perempuan yang empatik dan solutif untuk generasi muda bangsa.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menyampaikan kegiatan Lentera Srikandi merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Henra menjelaskan melalui Lentera Srikandi, TASPEN ingin menghadirkan lebih dari sekadar bantuan finansial.

“Melalui kehadiran para Srikandi TASPEN, kami membawa pesan keberanian dan kepercayaan diri bagi anak-anak di panti asuhan. TASPEN percaya pendidikan karakter, seperti pemahaman mengenai stop bullying dan kesetaraan gender, adalah bekal penting bagi mereka untuk menjadi generasi emas yang tangguh,” ujar Henra.