Rayakan Hari Kesehatan Sedunia, Holywings Peduli Ajak Warga Ikut Line Dance

jpnn.com, SURABAYA - Holywings Peduli menggelar kegiatan Senam Sehat Line Dance di Superhouse Surabaya pada Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang dirayakan tiap 7 April.

Senam Sehat sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga yang menyenangkan dan mudah diikuti oleh semua kalangan.

"Kami memilih line dance sebagai kegiatan pada peringatan Hari Kesehatan Sedunia karena olahraga ini mudah diikuti oleh semua kalangan, mulai dari anak muda hingga lansia. Selain menyehatkan jantung dan meningkatkan kebugaran tubuh, line dance juga menghadirkan suasana yang menyenangkan sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatan," ungkap Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4).



Acara itu diikuti oleh lebih dari 150 peserta yang berasal dari warga Graha Famili dan kelompok senam Roca. Dengan iringan musik yang energik, para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan line dance yang dipandu instruktur profesional.

Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan interaksi sosial di tengah masyarakat.



Tidak hanya sekadar hiburan, line dance memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah terbukti. Aktivitas ini termasuk olahraga kardio intensitas sedang yang mampu membantu membakar sekitar 200–400 kalori per jam, tergantung intensitas gerakan.

Gerakan berulang dalam line dance juga efektif meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta memperkuat otot, terutama pada bagian kaki dan inti tubuh.



Selain itu, line dance juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan detak jantung secara stabil. Jika dilakukan secara rutin, aktivitas ini dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, serta obesitas.

Dari sisi mental, olahraga berbasis tarian itu juga mampu meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan psikologis karena melibatkan musik serta interaksi sosial.

"Line dance merupakan olahraga yang sangat baik untuk kesehatan karena membantu meningkatkan kebugaran jantung, melatih keseimbangan, serta memperkuat otot tubuh, khususnya di bagian kaki dan pinggul. Selain itu, aktivitas ini juga menyenangkan sehingga dapat membantu mengurangi stres. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, line dance sebaiknya dilakukan secara rutin sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan durasi minimal 30–45 menit setiap sesi," ungkap Iyan, instruktur line dance.



Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga, Holywings Peduli juga menunjukkan kepedulian melalui aksi sosial.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan berupa alat kesehatan berupa alat cek gula darah, kolestrol, asam urat, tensi darah dan lainnya untuk Posyandu dan Posbindu dengan total nilai mencapai Rp30 juta rupiah.