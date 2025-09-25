Rayakan Hari Tani, Don Muzakir: Lawan Mafia Tanah, Kawal Program Presiden!

jpnn.com, INDRAMAYU - Suasana Desa Karangmulya, Indramayu, pada 24 September 2025 tampak berbeda. Ratusan petani berkumpul memperingati Hari Tani Nasional. Di tengah barisan mereka, bendera dan spanduk Tani Merdeka Indonesia dibentangkan, sebagian bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen DPN Tani Merdeka Indonesia, Nandang Sudrajat, berdiri di depan massa. Dengan suara lantang ia membacakan pernyataan sikap Tani Merdeka Indonesia yang menegaskan petani sebagai jantung pembangunan bangsa. Dari sawah dan ladang, kehidupan 280 juta rakyat Indonesia bergantung.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan petani bukan beban, melainkan penopang utama negara.

“Petani adalah sumber ketahanan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa petani yang sejahtera dan merdeka,” ujar Don Muzakir.

Dalam momentum itu, Tani Merdeka juga menyatakan diri mengamalkan ajaran yang mereka sebut “Prabowoisme”. Don Muzakir menjelaskan, gagasan itu menempatkan kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan sebagai prinsip utama. Menurutnya, Indonesia hanya bisa berdaulat jika desa menjadi titik awal pembangunan.

“Prabowoisme adalah penolakan terhadap dominasi oligarki. Kita membangun Indonesia dari desa menuju negara yang kuat,” kata Don Mzuakir.

Don Muzakir menegaskan, Tani Merdeka Indonesia mendukung penuh program pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari swasembada pangan, distribusi pupuk bersubsidi, pembangunan bendungan, hingga hilirisasi produk pertanian.

“Kami akan kawal setiap kebijakan yang berpihak kepada petani. Kami berdiri di garis depan bersama Presiden,” ujarnya.