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Rayakan Harlah Ke-1, Panji Bangsa Santuni 200 Anak Yatim di Kantor DPP PKB

Rayakan Harlah Ke-1, Panji Bangsa Santuni 200 Anak Yatim di Kantor DPP PKB
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DKP Panji Bangsa memperingati Harlah ke-1 dengan menggelar tasyakuran dan santunan kepada lebih dari 200 anak yatim piatu di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (22/6). Foto: source for jpnn

jpnn.com - Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-1 dengan menggelar tasyakuran dan santunan kepada lebih dari 200 anak yatim piatu di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus Panji Bangsa serta sejumlah badan otonom PKB, di antaranya DPP Perempuan Bangsa dan DKN Garda Bangsa.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mengatakan peringatan harlah pertama organisasi itu sengaja dirangkai dengan kegiatan sosial sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan satu tahun Panji Bangsa.

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"Harlah pertama Panji Bangsa ini kami sengaja rangkai dengan berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu. Apalagi momentum ini bertepatan dengan bulan Muharram yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai bulan yang sangat istimewa untuk memuliakan dan menyayangi anak yatim," kata Gus Rivqy.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, kehadiran Panji Bangsa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar hadir dalam kegiatan seremonial.

"Karena itu, kami ingin rasa syukur atas perjalanan satu tahun Panji Bangsa diwujudkan melalui aksi nyata yang memberi manfaat bagi sesama," ujarnya.

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Gus Rivqy menegaskan semangat utama Panji Bangsa adalah pengabdian dan kepedulian terhadap sesama.

"Semangat Panji Bangsa adalah semangat pengabdian. Kami ingin menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari soliditas kadernya, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu menghadirkan manfaa," tuturnya.

DKP Panji Bangsa memperingati Harlah ke-1 dengan menggelar tasyakuran dan santunan kepada lebih dari 200 anak yatim piatu di Kantor DPP PKB

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