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Rayakan Harpelnas, AHM Gelar Acara dan Promo Menyenangkan Selama September

Rayakan Harpelnas, AHM Gelar Acara dan Promo Menyenangkan Selama September
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City rolling dalam perayaan Harpelnas 2026. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran manajemen PT. Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan dilernya mendadak sibuk "turun gunung".

Bukan sekadar memantau bisnis, melainkan memberikan kejutan langsung ke tangan konsumen, untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026.

Honda memilih merayakannya dengan cara yang lebih hangat dan personal.

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Tak tanggung-tanggung, lebih dari 1.600 diler di seluruh Indonesia ikut bersolek dan menyiapkan sederet kejutan.

Mulai dari mengantar unit motor baru langsung ke garasi rumah, melakukan service visit, hingga rolling city bersama konsumen setia motor 160cc.

Sesuai semangat “Satu Hati, Menemani Setiap Langkah,” momen itu jadi ajang bagi Honda mendengar langsung cerita dari para pengendaranya.

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Bukan cuma soal jualan, tetapi tentang bagaimana motor-motor ini menemani rutinitas harian mereka.

General Manager Honda Customer Care Center AHM, Antok Yuniarso, mengungkapkan bahwa senyum dan kepercayaan konsumen adalah alasan utama mereka terus bertahan dan berinovasi.

Jajaran manajemen PT. Astra Honda Motor (AHM) memberikan kejutan langsung ke tangan konsumen, untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026.

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