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Rayakan HUT ke-11, J&T Express Kolaborasi dengan Tahilalats hingga Tebar Diskon Ongkir

Rayakan HUT ke-11, J&T Express Kolaborasi dengan Tahilalats hingga Tebar Diskon Ongkir
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Brand Manager J&T Express Herline Septia (kiri) dan Creator Tahilalats Nurfadli Mursiding saat melakukan peluncuran resmi kolaborasi J&T Express dengan Tahilalats di Drop Point Signature J&T Express Depok, Jawa Barat pada Kamis (13/8). Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express, perusahaan logistik berskala global, mengumumkan kolaborasi bersama Tahilalats, salah satu IP lokal Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian selebrasi J&T Express ke-11.

Inisiatif ini menghadirkan pengalaman brand yang lebih relevan, interaktif, dan menyenangkan, khususnya bagi generasi muda.

Melalui kolaborasi bersama Tahilalats, J&T Express memperkenalkan maskot Mao Mao kepada audiens yang lebih luas.

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Maskot berbentuk kelinci ini merepresentasikan karakter J&T Express yang lincah, tangkas, dan andal dalam mengantarkan setiap kiriman.

Dipadukan dengan karakter ikonik Ben dan Agoos dari Tahilalats, kolaborasi ini menghadirkan pengalaman pengiriman yang lebih dekat, menyenangkan, dan penuh keceriaan bagi pelanggan.

Brand Manager J&T Express Herline Septia mengatakan kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan J&T Express selama 11 tahun.

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"Selama sebelas tahun, pelanggan telah menjadi bagian penting dari perjalanan J&T Express. Melalui semangat 'Selalu Dekat, Selalu di Hati', kami ingin merayakan momen ini dengan menghadirkan pengalaman yang lebih dekat, relevan, dan menyenangkan," kata Herline Septia dalam keterangan resminya, Kamis (13/8).

Bersama Tahilalats, lanjut Herline Septia, pihaknya berharap dapat membangun kolaborasi IP yang lebih personal dengan pelanggan sekaligus memperkenalkan Mao Mao sebagai representasi semangat J&T Express yang cepat, andal, dan penuh energi.

Kolaborasi bersama Tahilalats hingga diskon ongkos kirim sebesar 40% yang berlaku pada 13-23 Agustus 2026 merupakan dari rangkaian selebrasi J&T Express ke-11

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