Rayakan HUT ke-17, KAI Logistik Hadirkan Special Rate

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik menghadirkan program menarik bagi pelanggan dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 yang jatuh pada 8 September 2026.

Kali ini, KAI Logistik menawarkan Shipping Line Special Rate, program tarif khusus yang ditujukan bagi perusahaan yang bergerak di segmen shipping line untuk mendukung kebutuhan distribusi barang menggunakan moda kereta api.

Program yang berlangsung dari 1 September hingga 30 November 2026 ini diperuntukkan bagi pelanggan segmen shipping line, baik pelanggan eksisting maupun calon pelanggan yang memenuhi ketentuan program.

Melalui program ini, KAI Logistik memberikan tarif khusus pengiriman kontainer pada relasi tertentu sekaligus membuka peluang pemanfaatan moda kereta api sebagai bagian dari rantai distribusi pelanggan.

Perusahaan shipping line sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan transportasi dan pengangkutan barang melalui jalur laut menggunakan kapal, termasuk pengelolaan pergerakan kontainer dalam rantai distribusi.

Dalam ekosistem logistik, shipping line menjadi salah satu bagian penting yang menghubungkan arus barang antardaerah maupun antarnegara melalui layanan transportasi laut dan konektivitas multimoda.

“Momentum HUT ke-17 menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin dekat dengan pelanggan melalui solusi yang memberikan nilai tambah," ujar Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti.

"Melalui Shipping Line Special Rate, kami ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perusahaan shipping line dalam memanfaatkan kereta api sebagai bagian dari rantai distribusi. Kami berharap program ini dapat mendukung konektivitas logistik yang semakin efektif dan efisien," imbuhnya.