jpnn.com, JAKARTA - Aroma Tobacco International merayakan perjalanan 20 tahun melalui malam puncak bertema Grow Beyond Limits di Gondangmanis, Kudus.

Perayaan tersebut menjadi ajang apresiasi bagi karyawan sekaligus momentum memperkuat kebersamaan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.

Selama dua dekade beroperasi, Aroma Tobacco International terus berupaya menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku pilihan.

Konsistensi tersebut menjadi salah satu kunci perusahaan dalam menghadapi dinamika industri dan mempertahankan kepercayaan konsumen.

Rangkaian perayaan diawali dengan kegiatan pengajian sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan perusahaan. Tahun ini, Aroma juga menggelar #PasarBaikATI untuk pertama kalinya.

Program tersebut mengajak karyawan dan masyarakat sekitar berpartisipasi dalam penerapan praktik sirkuler.

Malam puncak perayaan makin meriah dengan penampilan talenta karyawan, Ndarboy Genk, dan Arlida Putri. Kegiatan ini turut dihadiri para pemangku kepentingan perusahaan.

Direktur PT Aroma Tobacco International Rico Budiman mengatakan pencapaian perusahaan hingga memasuki usia dua dekade merupakan hasil kontribusi berbagai pihak.