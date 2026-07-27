Rayakan HUT ke-28, Morula IVF & Bank Mandiri Perluas Akses Bayi Tabung
jpnn.com, JAKARTA - Morula IVF Indonesia mengumumkan kolaborasi strategis bersama Bank Mandiri sebagai upaya menghadirkan layanan fertilitas menyeluruh pada momen hari jadi ke-28 tahun.
Peringatan hari jadi bertajuk "28 Years of Delivering Hope" ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan harapan bagi para pejuang buah hati.
Kemitraan strategis ini bertujuan menghadirkan berbagai inisiatif yang mendukung kemudahan akses layanan fertilitas melalui edukasi dan solusi finansial yang terencana.
Kolaborasi ini merupakan sinergi dua institusi yang memiliki keahlian saling melengkapi antara penyedia layanan kesehatan reproduksi terkemuka dan layanan perbankan terpercaya.
Pihak perbankan merespons hambatan finansial yang sering kali menjadi kendala utama bagi pasangan untuk memulai program fertilitas yang membutuhkan biaya besar.
Sebagai solusi, Bank Mandiri menghadirkan produk pembiayaan khusus serta skema tabungan bulanan untuk memudahkan calon pasien merencanakan anggaran kesehatan mereka.
Presiden Direktur PT Morula Indonesia, Dr. dr. Ivan R. Sini mengaku sangat terbantu dengan kehadiran dukungan pendanaan bagi para pasien tersebut.
"Bank Mandiri kan mempunyai jumlah klien yang sangat banyak sekali ya dan tentu kami melihat di sini pasti keluarga-keluarga yang affected by infertility itu buanyak sekali," kata Ivan di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Minggu (26/7).
Morula IVF Indonesia mengumumkan kolaborasi strategis bersama Bank Mandiri sebagai upaya menghadirkan layanan fertilitas menyeluruh.
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