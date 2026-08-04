Rayakan HUT ke-3 Lewat Mahayuga, Garuda TV Hadirkan Dewa 19

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun ke-3, Garuda TV menggelar rangkaian perayaan HUT bertajuk Mahayuga.

Acara tersebut akan berlangsung pada Minggu, 9 Agustus 2026, pukul 19.00–22.00 WIB di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Saat konferensi pers baru-baru ini, Garuda TV memperkenalkan tema, konsep acara, serta makna filosofis Mahayuga sebagai representasi perjalanan dan arah baru perusahaan.

Filosofi tersebut merefleksikan transformasi Garuda TV yang terus berkembang dan adaptif sebagai media pemberitaan (News TV) yang menjunjung tinggi integritas jurnalistik serta menghadirkan informasi terverifikasi dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Mahayuga bukan sekadar nama sebuah perayaan. Istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta itu juga sebagai simbol dari sebuah fase baru. Sebuah perjalanan yang mengingatkan bahwa setiap pencapaian bukanlah garis akhir, melainkan awal untuk melangkah lebih jauh.

"Tiga tahun merupakan perjalanan yang penuh pembelajaran sekaligus fondasi penting bagi Garuda TV untuk terus bertumbuh. Melalui tema Mahayuga, kami ingin menandai dimulainya babak baru Garuda TV yang lebih dekat kebutuhan masyarakat. Kami percaya bahwa kekuatan media tidak hanya terletak pada kemampuannya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun optimisme, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa," ungkap Direktur Utama Garuda TV Fahmi M. Anwari.

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Selain terus mengembangkan sayapnya di kanal digital Garuda TV, selama tiga tahun terakhir, berbagai aktivasi gencar dijalankan di berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari lingkungan kampus (melalui program diskusi interaktif bertajuk Indonesia Punya Kamu), memberi ruang dialog antara pemerintah, pelaku industri, BUMN, dan para pemimpin bisnis untuk membahas isu-isu strategis nasional (program Leaders' Briefing), hingga forum diskusi ekonomi strategis yang membahas arah dan prospek perekonomian Indonesia di tengah perubahan global (program Economic Briefing).