Rayakan HUT ke-30, APJII Komitmen Wujudkan Internet Berkualitas dan Merata
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Kamis (6/8) kemarin menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30.
Selain itu, APJII juga menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJII dan Internet Days 2026 mengusung tema "Koneksi Baik untuk Negeri" selama rangkaian peringatan HUT ke-30.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut internet saat ini sudah berkembang sebagai infrastruktur strategis yang menentukan daya saing bangsa.
Menurut dia, pembangunan konektivitas ke depan bukan sekadar menghadirkan jaringan, melainkan memastikan akses internet yang cepat, berkualitas, dan terjangkau.
"Tantangan kita bukan lagi soal perluasan akses, je depan, tantangan kita itu menghadirkan konektivitas yang berkualitas sebagai fondasi transformasi digital Indonesia," kata Arif melalui keterangan persnya dikutip Jumat (7/8).
Menurut Arif, APJII berkomitmen mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif, termasuk perluasan akses internet hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
APJII, kata dia, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, termasuk mendukung berbagai program Kampung Internet, serta mendorong terwujudnya layanan internet berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps.
Hasil Survei APJII mencatat peningkatan penetrasi internet Indonesia tiga tahun terakhir. Pada 2024, penetrasi mencapai 79,5 persen atau sekitar 221 juta jiwa.
APJII pembangunan konektivitas ke depan bukan sekadar menghadirkan jaringan, melainkan memastikan akses internet cepat dan berkualitas.
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