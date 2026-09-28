Rayakan HUT Ke-37, Bank Raya Menghadirkan Pengalaman Raya Active Lewat Jalan Sehat
jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya dalam memperingati HUT ke-37, terus menghadirkan inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.
Mengusung tema 'Terus Berinovasi, Tumbuh Tangguh Berkelanjutan', Bank Raya, bank digital bagian dari BRI Group, memperkuat komitmennya melalui Raya Active, fitur pada Aplikasi Raya yang menghubungkan aktivitas fisik dengan kebiasaan menabung, sehingga nasabah dapat membangun gaya hidup sehat sekaligus mencapai tujuan finansial.
Raya Active telah diperkenalkan pada Semester 1 2026 sebagai inovasi yang mendorong nasabah untuk lebih aktif dalam menjalankan aktivitas fisik sehari-hari.
Melalui fitur ini, aktivitas seperti jumlah langkah, jarak tempuh, dan kalori yang terbakar dapat dihubungkan dengan target finansial.
Dengan demikian, aktivitas sehat yang dilakukan nasabah dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam membangun kebiasaan menabung.
Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan tema 'Terus Berinovasi, Tumbuh Tangguh Berkelanjutan' merefleksikan semangat Bank Raya untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat.
"Melalui Raya Active, kami ingin menghadirkan pengalaman perbankan digital yang tidak hanya berfokus pada aktivitas finansial, tetapi juga dapat terintegrasi dengan keseharian nasabah, khususnya dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dan disiplin dalam mencapai
tujuan finansial,” kata Bagus.
Raya Active dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif dalam membangun kebiasaan menabung.
Melalui fitur Raya Active, aktivitas seperti jumlah langkah, jarak tempuh, dan kalori yang terbakar dapat dihubungkan dengan target finansial
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