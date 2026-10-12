Rayakan HUT ke-438, Meulaboh Pecahkan Rekor Minum Kopi Khop

jpnn.com, MEULABOH - Sebanyak 2.026 warga mengikuti kegiatan minum kopi khop bersama di Lapangan Teuku Umar, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Minggu (11/10).

Kegiatan tersebut mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori minum kopi khop dengan peserta terbanyak di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-438 Kota Meulaboh. Jumlah peserta dipilih menyesuaikan tahun 2026, sementara formasi kegiatan turut merepresentasikan usia kota tersebut.

“Hari ini kita sesuaikan dengan tahun, yaitu 2.026 orang yang minum kopi, dengan jumlah sajian yang disediakan lebih karena ada peserta yang minum dua bahkan tiga kali,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi.

Kopi Khas Meulaboh

Kopi khop merupakan salah satu kuliner khas Kabupaten Aceh Barat yang memiliki cara penyajian berbeda dari kopi pada umumnya. Minuman ini disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di atas piring kecil.

Cara meminumnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kopi dinikmati dengan menyeruput cairan yang keluar melalui celah antara bibir gelas dan piring, biasanya menggunakan sedotan. Penyajian tersebut membuat kopi khop memiliki ciri khas yang mudah dikenali.

Keunikan itu menjadikan kopi khop bukan sekadar minuman, tetapi juga bagian dari identitas kuliner masyarakat Meulaboh.