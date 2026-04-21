Rayakan HUT ke-6, PINTU Gelar Campaign SixcessfulYear

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) pada 1 April 2026 tepat menginjak usia keenam tahun.

Dalam rangka anniversary ke-6, PINTU menggelar campaign bertajuk #SixcessfulYear dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya, Sixcessful Trading Competition dengan total hadiah Rp105 juta, Community Quest Sixth & Beyond di Zealy Pintu, anniversary giveaway di media sosial X, Instagram, Tiktok, dan juga terakhir ditutup dengan live giveaway di YouTube bersama Aldi Taher.

“Memasuki tahun keenam, kami melihat industri crypto di Indonesia semakin matang, baik dari ekosistem yang semakin lengkap, regulasi yang semakin jelas, hingga adopsi yang semakin masif. Hal ini juga tercermin dari peningkatan signifikan jumlah unduhan aplikasi PINTU yang kini telah mencapai lebih dari 11 juta kali," ujar SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra.

Selain itu, performa produk PINTU juga terus mengalami peningkatan.

Dalam enam tahun perjalanan memberikan layanan trading dan investasi aset crypto untuk masyarakat Indonesia, PINTU menorehkan berbagai prestasi membanggakan sambil terus menghadirkan inovasi dan komitmen untuk meningkatkan edukasi mengenai aset crypto dan teknologi blockchain ke seluruh lapisan masyarakat.

"Hingga 2026, PINTU telah menghadirkan hampir 400 token, termasuk lebih dari 40 token dalam kategori tokenized asset. Di samping itu, jumlah pengguna terdaftar tumbuh 79,29%, pengguna aktif meningkat 38,37%, serta pengguna trading naik 25,86% secara year-on-year (YoY), dengan volume transaksi yang juga menunjukkan tren kenaikan,” sebutnya.

Andy menambahkan, di sisi derivatif, Pintu Futures juga mencatat kinerja yang sangat solid.

Pada Kuartal I 2026, Pintu Futures menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan jumlah pengguna yang telah terverifikasi (KYC) meningkat hingga 401,00%, diikuti pertumbuhan pengguna existing sebesar 208,71% serta frekuensi order yang naik 91,61% dan disertai dengan volume transaksi dengan pertumbuhan positif.