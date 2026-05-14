Rayakan HUT Ke-61, PGN Gelar Khitan Massal

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar program khitan massal bagi 61 anak di setiap wilayah operasional perusahaan, dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN seperti petugas kebersihan, customer service, security, driver, teknisi, serta masyarakat sekitar wilayah perusahaan dan masyarakat umum lainnya.

Sebagai tahap awal, kegiatan di laksanakan di Permata Sport Arena Daan Mogot, Jakarta, pada 12 Mei 2026 yang kemudian akan diikuti oleh SOR lainnya di berbagai wilayah operasional PGN yang direncanakan berlangsung pada musim liburan anak.

Sebanyak 61 anak dengan rentang usia 2-12 tahun telah mengikuti program ini. Dalam pelaksanaannya, PGN menggunakan metode khitan modern smart klamp yang dinilai lebih nyaman dan praktis bagi anak-anak.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program khitan massal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PGN dalam menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, momentum perayaan HUT ke-61 PGN menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

“Momentum HUT ke-61 PGN ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Fajriyah.