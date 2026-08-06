Rayakan HUT ke-8, Galeri 24 Bidik Capai Target Laba Rp1,3 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Galeri 24), anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak di bidang perdagangan emas, merayakan hari ulang tahun yang ke-8 pada Senin (3/8) lalu.
Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk bersyukur atas pertumbuhan bisnis yang dinilai makin kuat, sekaligus menegaskan target menjadi merek emas pilihan masyarakat Indonesia.
Direktur Utama Galeri 24, Endah Susiani, mengatakan selama delapan tahun beroperasi, perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jaringan usaha maupun kinerja keuangan.
"Hari ini Galeri 24 genap berusia delapan tahun. Ini menjadi bentuk rasa syukur kami karena sudah melewati delapan tahun dengan performa yang luar biasa baik," ujar Endah.
Hingga Juli 2026, Galeri 24 telah memiliki 116 outlet yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Endah, jaringan yang luas merupakan keunggulan utama Galeri 24 untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. adapun toko emas Galeri 24 yang berdiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni J-Store (Jewelery Store), Distro (toko emas yang berada di dalam kantor Pegadaian), hingga Open Booth Permanen di beberapa wilayah.
Selain memperluas jaringan, Galeri 24 juga terus memperkuat bisnis perdagangan emas. Produk yang dipasarkan meliputi emas batangan, perhiasan, berlian hingga emas custom.
Perusahaan juga memiliki pabrik sendiri yang memproduksi emas batangan dan perhiasan dengan merek Galeri 24.
Galeri 24 terus memperkuat bisnis perdagangan emas. Produk yang dipasarkan yaitu emas batangan, perhiasan, berlian hingga emas custom
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