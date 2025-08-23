Rayakan HUT ke-80 RI, Endress+Hauser Indonesia Gelar Aksi Peduli Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Endress+Hauser Indonesia menggelar kegiatan bertajuk Merdeka Negeriku, Lestari Alamku dalam merayakan HUT ke-80 RI.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara tim Women Integrated Network (WIN) dan Tim Sustainability perusahaan, yang secara khusus dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Melalui momentum bersejarah ini, Endress+Hauser Indonesia ingin menunjukkan bahwa merayakan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata menjaga kelestarian alam sebagai warisan berharga bagi bangsa dan generasi mendatang.

Acara yang berlangsung di kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk, Jakarta pada Senin (18/8) tersebut, diikuti oleh para karyawan PT Endress+Hauser Indonesia bersama dengan keluarganya.

Dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air, para peserta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari penanaman mangrove dan penyemaian bibit baru, hingga sesi edukasi mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan konservasinya bagi kelestarian pesisir.

“Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman mangrove saja, melainkan juga pada penanaman nilai kebersamaan serta kepedulian terhadap lingkungan di dalam tim kami. Melalui momentum ini, kami tidak hanya memperingati kemerdekaan, tetapi sekaligus memperkuat semangat kolaborasi yang telah menjadi bagian penting dari budaya kerja Endress+Hauser," ujar Jeffrey Louhenapessy, Sales Director PT Endress+Hauser Indonesia.

Sebagai perusahaan teknologi instrumen dan otomasi proses industri terkemuka, Endress+Hauser Indonesia senantiasa menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata bagaimana nilai-nilai global perusahaan diterjemahkan dalam inisiatif lokal yang relevan bagi masyarakat dan lingkungan.