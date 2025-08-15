Rayakan HUT ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Berbagai Promo Menarik di MyPertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui MyPertamina menggelar promo spesial dan aktivasi unik dalam rangka merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia sekaligus apresiasi kepada masyarakat pengguna produk Pertamina.

Promo MyPertamina:

- Hemat Rp 450/liter untuk setiap pembelian BBM berkualias di SPBU, seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex dengan pembayaran menggunakan MyPertamina untuk 8 ribu konsumen pertama (17 Agustus 2025)

- Hemat Rp 300/liter untuk pembelian Pertamina Dex memggunakan myPertamina untuk 5.000 konsumen pertama setiap hari (18-31 Agustus 2025)

- Flash Sale 80 Poin (17 Agustus 2025): Tukar hanya 80 poin untuk berbagai merchandise & voucher spesial.

- Promo Kemerdekaan MyPertamina – VISA (16–17 Agustus 2025): Bonus E-Voucher MyPertamina hingga Rp 80 ribu untuk pembelian BBM Pertamax Series dan Dex Series senilai minimal Rp 500 ribu

- Bonus Rp 10 ribu untuk pembelian Bright Gas senilai minimal Rp 190 ribu.

Konsumen juga dapat membeli E-Voucher MyPertamina di Alfamart, dan mendapatkan diskon Bright Gas Rp 10.000 untuk setiap pembelian e-voucher senilai Rp 100 ribu (Khusus di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat periode 17 Agustus – 30 November 2025).