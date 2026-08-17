Rayakan HUT ke-81 RI, AQUA Ajak Warga Jakarta Ikuti Gerakan Kaum Adem di Blok M

jpnn.com, JAKARTA - AQUA menggelar perayaan interaktif bertajuk "AQUA Ademin Indonesia" dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun di kawasan Blok M, Jakarta, pada 15–22 Agustus 2026.

Kegiatan ini hadir untuk mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan 'Kaum Adem', guna mendorong kebiasaan hidrasi sehat sekaligus menghadirkan suasana segar dalam keseharian.

"Kami percaya, Indonesia yang lebih adem bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama,” ujar Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala di Blok M, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Pusat pengalaman acara ini berlokasi di Teras Adem Blok M Hub yang menghadirkan instalasi interaktif Adem Meter Challenge berbentuk botol AQUA 330 ml untuk mengukur senyuman pengunjung.

Pengunjung yang berhasil mempertahankan senyum hingga indikator mencapai 100 persen berhak mendapatkan sebotol AQUA dingin, Mission Stamp, serta video personal untuk dibagikan di media sosial.

Keseruan berlanjut melalui Digital Stamp Card Challenge, di mana peserta diajak mengabadikan momen di area aktivasi dan mengunggahnya ke Instagram Story untuk mendapatkan berbagai hadiah.

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Semangat kemerdekaan turut dihadirkan lewat serangkaian lomba khas 17-an bertema Kaum Adem, seperti Balap Kipas!, Oper Estafet Adem!, hingga AQUA Adem Match!.

Selain di Teras Adem, perayaan ini diramaikan oleh Parade Kemerdekaan Kaum Adem Indonesia pada 16 Agustus 2026 yang terinspirasi tradisi sepeda hias dengan melibatkan komunitas serta pembuat konten berkeliling Blok M.