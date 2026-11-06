Rayakan HUT ke-9, Hayomoto Gelar Shutterace 2026, Pencinta Silakan Fotografi Merapat

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Hayomoto Fotography Communirty menggelar Shutterace 2026, sebuah kompetisi fotografi langsung yang mengajak peserta mengasah kreativitas sekaligus membaca cerita dibalik lingkungan sekitar.

Kompetisi itu dilaksanaka sebagai salah satu perayaan sembilan tahun Hayomoto yang berlangsung di Roemah Umara Veteran, Jakarta Selatan, pada 6–8 November 2026.

Tahun ini, peserta menghadapi sembilan tantangan di delapan lokasi, sebelum melanjutkan ke tahapan editing, submission, penjurian, dan pengumuman pemenang.

Berbeda dari kompetisi fotografi yang hanya berorientasi pada hasil akhir, Shutterace dirancang sebagai ruang untuk mengasah kepekaan fotografer terhadap manusia, lingkungan, ruang, dan peristiwa di sekitarnya.

Founder Hayomoto & Professional Photographer Martha Suherman mengatakan Shutterace dihadirkan kembali karena ingin teman-teman fotografer tidak hanya berlomba membuat foto yang indah, tetapi juga belajar melihat lebih dalam.

"Kalau sebuah foto bisa membuat orang berhenti, melihat, berpikir, lalu mulai peduli, di situlah fotografi mulai punya impact,” ungkap Martha.

Dia menambahkan fotografi memberi kesempatan untuk terus belajar, bertemu begitu banyak orang, masuk ke berbagai industri, dan melihat banyak cerita yang mungkin tidak akan temui kalau saya berada di bidang lain.

"Kamera akhirnya menjadi alat untuk saya berkomunikasi, bekerja, sekaligus terus memperluas cara saya melihat dunia,” tuturnya.