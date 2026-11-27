jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PSI Jakarta Selatan menggelar kegiatan sosial berupa ganti oli gratis bagi puluhan pengemudi ojek online (ojol) di halaman Kantor DPD PSI Jakarta Selatan, kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis (26/11).

Ketua DPD PSI Jakarta Selatan Patriot Muslim mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada para pengemudi ojol yang setiap hari menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan peringatan ulang tahun partai tidak seharusnya hanya diisi dengan kegiatan seremonial.

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Menurutnya, momentum HUT PSI menjadi kesempatan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin merayakan ulang tahun PSI dengan cara yang sederhana, tetapi manfaatnya langsung dirasakan. Kami ingin memberikan apresiasi dan sedikit meringankan biaya perawatan kendaraan mereka,” ujar Patriot.

Patriot menilai perawatan kendaraan merupakan kebutuhan penting bagi pengemudi ojol karena motor merupakan alat utama mereka untuk bekerja.

Dia menuturkan kondisi kendaraan yang baik juga berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan saat berada di jalan.

“Bagi pengemudi ojol, motor bukan sekadar kendaraan. Itu alat untuk mencari nafkah,” katanya.