Rayakan HUT RI, Aplikasi ShopeePay Hadirkan Promo Rp17 untuk Berbagai Kebutuhan Sehari-hari

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi ShopeePay menghadirkan rangkaian Promo Merdeka dengan berbagai penawaran seharga Rp 17 untuk kebutuhan sehari-hari dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Berlaku pada periode 1–17 Agustus 2026, promo ini mencakup belanja kebutuhan harian, kuliner, pulsa, paket data, token listrik, hingga top up e-money, sehingga pengguna dapat memperoleh lebih banyak nilai dari berbagai transaksi sehari-hari.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari mengatakan bahwa Hari Kemerdekaan menjadi momen ketika masyarakat berkumpul melalui berbagai perayaan, kegiatan komunitas, dan acara di lingkungan sekitar, yang kerap diikuti dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari.

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“Perayaan Hari Kemerdekaan sering kali hadir bersama berbagai kebutuhan tambahan, mulai dari menyiapkan makanan untuk keluarga, menjaga konektivitas, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga," kata Nilam.

Dia menjelaskan melalui Promo Merdeka, ShopeePay ingin membantu pengguna memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih hemat.

"Sehingga konsumen dapat lebih menikmati momen perayaan sekaligus memperoleh nilai lebih dari setiap pengeluaran," jelas Nilam.

Promo untuk Berbagai Kebutuhan Sehari-hari

Melalui Promo Merdeka, pengguna dapat menikmati berbagai penawaran seharga Rp17 di aplikasi ShopeePay, termasuk voucher Alfamart senilai Rp 10.000 serta voucher Mie Gacoan dan Solaria senilai Rp 5.000.