Rayakan HUT RI ke-81, NHM Perkuat Sinergi Manajemen, Pekerja, dan Masyarakat Adat

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh khidmat di Lapangan Mini Soccer Gosowong pada Senin, 17 Agustus 2026.

Mengusung tema internal “Harmoni Dalam Persatuan, Bersatu Untuk Gosowong Maju”, yang selaras dengan tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.

Upacara yang dimulai pukul 07.00 WIT ini dihadiri oleh Wakil Direktur Operasi/KTT NHM Rara Dodo Lawolo bersama jajaran Manajemen, para Manager, karyawan, serta mitra kerja NHM.

Perayaan tahun ini menjadi istimewa dengan kehadiran tokoh-tokoh dari Lembaga Adat 4 Suku di wilayah lingkar tambang, yaitu Suku Pagu, Suku Towiliko, Suku Boeng, dan Suku Modole, menjadi simbol nyata dari persatuan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat adat setempat.

Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Sr. Supervisor Government Relation & Permitting, Harnevar Piga. Jalannya upacara juga didukung oleh kedisiplinan tim Paskibraka yang terdiri dari Jusak J. Tatuh, Nona Segaryanti Nanere, dan Farudin Jakir.

Sementara itu, Aipda Nasuha Umasungi (PS Danton 2 Kompi 2 Batalion C) bertindak sebagai Komandan Upacara yang memimpin barisan dengan penuh wibawa.

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Perangkat upacara lainnya meliputi Ronny Kasenda sebagai pembaca teks Proklamasi, Nurul Mauludyah sebagai pembaca teks UUD 1945, Jamaluddin sebagai pembaca doa, dan Martha Larenggam selaku pemandu acara (MC).

Dalam amanatnya, Harnevar Piga menekankan bahwa kedaulatan bangsa tercermin dari pengelolaan kekayaan alam yang mandiri dan bertanggung jawab.