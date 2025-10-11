Rayakan HUT Siak dengan Berlari 10 Km, Kapolda Irjen Herry Ajak Warga Menjaga Ekologi

jpnn.com, SIAK - Ratusan masyarakat mengikuti Siak Fun Run 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-26 Kabupaten Siak, Sabtu (11/10).

Kegiatan ini dimulai dari kediaman Bupati Siak di Jalan Raja Kecik, dengan rute lari sejauh 5 hingga 10 kilometer.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Bupati Siak Afni, Kapolres AKBP Eka Ariandy Putra, Wakapolres Kompol Akira Ceria melepas langsung peserta lomba bersama jajaran Forkopimda Siak.

Bupati Afni dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Ini adalah inisiasi Pak Kapolda. Beliau yang membantu menyiapkan pagelaran masyarakat ini untuk merayakan HUT Siak. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah antusias mengikuti kegiatan kita ini,” ujar Bupati Afni.

Setelah mencapai garis finis, peserta disuguhi hiburan rakyat dan pembagian doorprize, menambah semarak suasana perayaan HUT ke-26 Siak.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan yang turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut menyampaikan pesan inspiratif tentang makna berlari dan semangat kebersamaan.

“Filosofi berlari itu bagaimana melangkah dengan satu langkah kecil tanpa henti untuk mencapai tujuan. Dalam berlari dibutuhkan disiplin dan kerja sama, karena berlari sendiri itu tidak enak, namun berlari bersama itu menyenangkan,” ujar Irjen Herry.