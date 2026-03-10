Rayakan Idulfitri, Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Program Kampoeng Silaturahmi

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan rangkaian promo Lebaran 1447 H yang dikurasi secara istimewa untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya berkesan, tetapi juga menyentuh hati.

Mengangkat semangat kebersamaan khas Lebaran, Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan program Kampoeng Silaturahmi yang tersedia mulai 22 Maret hingga 20 April 2026 dengan harga mulai dari IDR 177.000 net per orang.

Program ini menghadirkan beragam hidangan khas hari raya dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia, menjadikannya pilihan ideal untuk acara Halalbihalal maupun pertemuan keluarga besar.

Sebagai simbol manisnya berbagi, Eid Cookies Hampers ditawarkan seharga IDR 450.000 net per paket, berisi tiga toples kue kering 350 gram dengan pilihan Nastar, Kastengel, dan Brownies Cookies.

Hampers yang dikemas dalam desain elegan dan eksklusif ini menjadi representasi perhatian dan apresiasi yang sempurna untuk keluarga tercinta maupun relasi bisnis yang berharga.

Sementara itu, Hantaran Keluarga seharga IDR 350.000 net menghadirkan hidangan favorit Lebaran dalam paket praktis dan siap saji, memungkinkan setiap keluarga menikmati sajian berkualitas hotel dalam kehangatan rumah sendiri.

Setiap detail disiapkan dengan standar kualitas terbaik untuk memastikan pengalaman kuliner yang autentik dan memuaskan.