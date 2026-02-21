Rayakan Imlek 2026 Bareng Nasabah, BNI Perkuat Komitmen Pertumbuhan Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Customer Gathering Imlek 2026 yang dilaksanakan di Astor Ballroom St. Regis Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Acara yang dihadiri sejumlah debitur korporasi dari berbagai grup usaha besar, nasabah komersial, serta jajaran Komisaris dan Direksi BNI itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus apresiasi kepada nasabah prioritas dan mitra bisnis.
Mengusung tema “Legacy of Triumph, Ride to Abundance”, BNI memaknai Tahun Shio Kuda Api sebagai simbol energi, keberanian, dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika ekonomi, sekaligus semangat untuk terus melangkah maju bersama para nasabah dan mitra strategis.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan perayaan Imlek bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk penghormatan kepada nasabah yang telah mempercayakan BNI sebagai mitra dalam perjalanan bisnis dan investasi mereka.
“BNI tidak hanya hadir sebagai institusi keuangan, tetapi sebagai mitra perjalanan yang tumbuh, bertransformasi, dan melangkah maju bersama nasabah,” ujar Putrama dalam sambutannya.
Menurutnya, hubungan antara BNI dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, kebersamaan, serta visi yang selaras untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Kepercayaan tersebut menjadi fondasi BNI selama hampir delapan dekade melayani masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.
“Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, dan kemakmuran bagi kita semua,” kata Putrama.
BNI menggelar Customer Gathering Imlek 2026 yang dilaksanakan di Astor Ballroom St. Regis Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pegawai Bank Ini Didakwa Membobol Rekening Nasabah Rp 1,4 M untuk Berjudi
- Ramalan Cuaca saat Imlek 2026, Hujan Lebat Mengguyur Jakarta & Kota Besar Lainnya
- Begini Persiapan Menyambut Perayaan Puncak Imlek Festival Nasional 2026
- Imlek 2026 Paling All-Out Ada di PIK, Mulai Makan Elegan Hingga Spot Foto Ikonis
- Kota Bandung Diserbu 1,5 Juta Kendaraan Wisatawan pada Libur Imlek 2026
- BPR NBP Group Gelar Gebyar Undian di Jonggol, 1.000 Nasabah Perebutkan 2 Mobil dan 99 Sepeda Motor