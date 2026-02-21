Rayakan Imlek 2026 Bareng Nasabah, BNI Perkuat Komitmen Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Customer Gathering Imlek 2026 yang dilaksanakan di Astor Ballroom St. Regis Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Acara yang dihadiri sejumlah debitur korporasi dari berbagai grup usaha besar, nasabah komersial, serta jajaran Komisaris dan Direksi BNI itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus apresiasi kepada nasabah prioritas dan mitra bisnis.

Mengusung tema “Legacy of Triumph, Ride to Abundance”, BNI memaknai Tahun Shio Kuda Api sebagai simbol energi, keberanian, dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika ekonomi, sekaligus semangat untuk terus melangkah maju bersama para nasabah dan mitra strategis.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan perayaan Imlek bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk penghormatan kepada nasabah yang telah mempercayakan BNI sebagai mitra dalam perjalanan bisnis dan investasi mereka.

“BNI tidak hanya hadir sebagai institusi keuangan, tetapi sebagai mitra perjalanan yang tumbuh, bertransformasi, dan melangkah maju bersama nasabah,” ujar Putrama dalam sambutannya.

Menurutnya, hubungan antara BNI dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, kebersamaan, serta visi yang selaras untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Kepercayaan tersebut menjadi fondasi BNI selama hampir delapan dekade melayani masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.

“Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, dan kemakmuran bagi kita semua,” kata Putrama.