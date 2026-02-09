Rayakan Imlek di Lippo Malls Indonesia Banyak Hiburan

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Tahun Baru Imlek, Lippo Malls Indonesia (LMI) menghadirkan A season of Prosperity yang berlangsung mulai Januari hingga Februari 2026.

Perayaan ini menghadirkan perpaduan budaya dan hiburan yang mengusung semangat kebahagiaan serta kebersamaan keluarga, dan dirancang sebagai destinasi utama masyarakat untuk menikmati suasana Imlek yang hangat dan berkesan.

Kemeriahan perayaan Imlek di Lippo Malls Indonesia makin terasa melalui dekorasi khas Imlek yang dihadirkan secara tematik di berbagai area mal.

Perpaduan ornamen dengan dominasi warna merah serta sentuhan warna cerah dari bunga mei menciptakan suasana yang bermakna. Dekorasi ini tidak hanya memperindah area mal, tetapi juga menghadirkan momen Imlek yang berkesan, sekaligus menjadi latar sempurna bagi pengunjung untuk merayakan, berinteraksi, dan mengabadikan kebersamaan bersama keluarga.

Sebagai pusat perbelanjaan dengan konsep mal keluarga, LMI menghadirkan beragam kegiatan edukatif dan menghibur bagi anak-anak sebagai ruang berekspresi sekaligus sarana mempererat kebersamaan keluarga dalam suasana perayaan Imlek.

Kegiatan tersebut antara lain workshop lampion, lomba mewarnai, kids fashion show, kids barongsai costume competition, hingga kids painting competition. Program ini dapat dinikmati di Lippo Plaza Jogja, MBLV, Citywalk Elvee, Cibubur Junction, Lippo Plaza Keboen Raya Bogor, Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, serta Malang Town Square.

Perayaan Imlek semakin memuncak dengan pertunjukan barongsai, atraksi yang selalu menjadi pusat perhatian pengunjung. Lebih dari sekadar hiburan, barongsai menampilkan keterampilan tinggi para pemain melalui perpaduan gerakan dinamis, irama musik yang energik, serta kelincahan dan kekompakan yang menuntut teknik, kekuatan, dan koordinasi tingkat tinggi, menjadikannya salah satu pertunjukan paling dinantikan dalam rangkaian perayaan Imlek.

Pertunjukan barongsai tonggak dapat dinikmati pengunjung di Lippo Mall Nusantara, Lippo Mall Kemang, Cibubur Junction, Pluit Village, Tamini Square, Lippo Mall Cikarang, Palembang Square & Extension, dan Lippo Plaza Jember.