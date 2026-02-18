Rayakan Imlek, Tina Toon Perkenalkan Buah Hatinya Ke Hadapan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Momen Imlek tahun ini terasa spesial bagi Penyanyi sekaligus Politikus Tina Toon.
Sebab dalam momen Imlek kali ini, perempuan 32 tahun tersebut memperkenalkan wajah putri pertamanya ke hadapan publik.
Melalui akunnya di Instagram, Tina Toon membagikan potret kebersamaannya dengan sang suami dan buah hatinya.
Dalam foto tersebut, keluarga kecil tersebut memakai pakaian spesial dalam menyambut perayaan Imlek.
"Happy chinese new year," ujar Tina Toon melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (17/2).
Penyanyi yang terkenal lewat lagu 'Bolo-Bolo' itu lantas memperkenalkan buah hatinya.
Tina Toon memanggil anak perempuannya dengan sebutan 'Baby Megan'.
"Di momen spesial ini, biarkan aku memperkenalkan anak perempuan pertamaku, Baby Megan," tuturnya.
