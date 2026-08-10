Rayakan Keberagaman Budaya, WBI Gelar Fashion Padel Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Founder Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation Yanti Airlangga mengusung semangat untuk merayakan keberagaman budaya Indonesia WBI menggelar WBI Fashion Padel Nusantara.

WBI Fashion Padel Nusantara merupakan rangkaian acara spesial menuju perayaan 5 tahun organisasi yang diselenggarakan pada 7 dan 8 Agustus 2026 di Margot Padel, Jakarta Selatan.

Yanti mengatakan ide penyelenggaraan WBI Fashion Padel Nusantara lahir dari inisiatif anak-anak muda anggota WBI yang ingin menghadirkan kegiatan olah raga tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya.

Dia menyebut melalui Turnamen Padel, WBI ingin menjadi bagian yang bisa mendorong generasi muda untuk mengutamakan gaya hidup sehat melalui olahraga.

"Sekaligus mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan wastra sebagai identitas budaya Indonesia," ungkap Yanti, dalam keterangannya, Senin (10/8).

WBI Fashion Padel Nusantara sendiri terbagi menjadi beberapa kategori pertandingan, agar bisa diikuti pemain padel dari berbagai komunitas. Dalam turnamen yang akan berlangsung selama dua hari ini, WBI juga menghadirkan ruang kolaborasi yang mensinergikan olah raga, budaya dan kreatifitas.

Salah satu poin yang dikompetisikan dalam turnamen ini adalah Kompetisi Fashion.

Di sini para peserta bisa mengekspresikan kreativitas mereka dalam penampilan unik dan terbaik.