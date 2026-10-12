Rayakan Keberagaman Karakter Perempuan, SAFF & Co. Persembahkan Alencine dan Mechline

jpnn.com, JAKARTA - SAFF & Co. menghadirkan Alencine dan Mechline, dua Extrait de Parfum dengan balutan kemasan istimewa, yang terinspirasi oleh berbagai sisi femininity dan semangat sisterhood.

Kedua koleksi mengangkat dua sisi perempuan dengan keunikan dan individualitas masing-masing, tetapi tetap

saling melengkapi dan menyatu dalam harmoni.

Konsep tersebut juga diwujudkan melalui pengembangan aroma bersama global master perfumer perempuan, Shyamala Maisondieu, serta perancangan ilustrasi kemasan bersama ilustrator perempuan Indonesia, Nindita Kirana.

Alencine dan Mechline dihadirkan sebagai representasi dua karakter individual perempuan yang berbeda dan mewakili perempuan modern masa kini.

Alencine menggambarkan sosok berkarisma kuat dengan karakter yang bold dan penuh percaya diri untuk tampil unik.

Sementara itu, Mechline hadir sebagai penyeimbang dengan karakter yang lembut dan penuh sentuhan romantis.

Perbedaan dua karakter ini juga tercermin dalam inspirasi nama kedua koleksi yang diambil dari dua jenis lace atau renda tradisional Eropa.

Nama Alencine diambil dari Alencon, yaitu jenis lace asal Prancis yang dibuat menggunakan teknik needle lace dengan pola yang structured, detail yang presisi dan karakter yang tegas.