Rayakan Kebersamaan Selama Bulan Ramadan Bersama di AEON MALL Tanjung Barat

jpnn.com, JAKARTA - Rayakan bulan Ramadan bersama AEON MALL Tanjung Barat dalam Royal Raya mulai dari tanggal 25 Februari – 29 Maret 2026.

Para pengunjung kali ini akan disuguhkan dengan dekorasi estetik dan berbagai aktivitas menarik juga dapat dinikmati dalam periode Royal Raya, seperti kompetisi Ratoeh Jaroeh, Fashion Show dari At Mutflih hingga Pameran Rendezvous Modest Market di lantai 5.

Adapula penampilan spesial dari dari Sal Priadi pada tanggal 14 Maret 2026 di Late Night Sale, mal akan beroperasi hingga pukul 00.00 WIB dini hari, berbagai tenant juga menyajikan diskon spesial hingga 80%.

“Kami mengajak para pengunjung untuk melengkapi Ramadan dan Idulfitri tahun ini dengan menjadikan AEON MALL Tanjung Barat sebagai destinasi utama dengan menikmati berbagai penawaran terbaik dari tenant dan suguhan acara maupun program kami,” kata Senior General Manager Operation AEON MALL Tanjung Barat Kishiro Hiroaki.

Menyebarkan kebaikan dengan berbagi kepada Korban Aceh dan Sumatera melalui BAZNAS serta Takjil Gratis untuk driver online atau pengguna Transportasi Umum

Management AEON MALL Tanjung Barat berbagi berkah dengan membagikan takjil gratis di Jalan Raya Tanjung Barat di setiap hari Jumat.

Tanpa pandang bulu, seluruh karyawan yang berkerja turut membagi kepada warga sekitar, ojek online, para pengendara motor, sopir dan pengguna transportasi umum.

Kegiatan berbagi takjil gratis juga dilakukan di dalam mal setiap hari, bekerja sama dengan berbagai tenant AEON MALL Tanjung Barat pada pukul 17.00 WIB. Mall juga mengajak para pengunjung untuk bersama melakukan donasi uang yang diserahkan bersama AEON Group dan baju yang terkumpul sebanyak 4.947 potong kepada korban Aceh dan Sumatera melalui Baznas.