Rayakan Kemerdekaan dengan Diskon BBM Rp450/Liter & Flash Sale MyPertamina Hingga 45%

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial berupa diskon Rp450 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex melalui aplikasi MyPertamina untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Promo ini tersedia bagi 81.000 konsumen pertama, sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang terus memanfaatkan layanan digital MyPertamina.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan program Semarak Kemerdekaan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas melalui ekosistem digital MyPertamina.

"Melalui promo Semarak Kemerdekaan, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dengan menghadirkan kesempatan menikmati BBM berkualitas dengan harga yang lebih hemat. Kami berharap promo ini dapat menjadi apresiasi bagi pelanggan setia MyPertamina sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan berbagai kemudahan dan keuntungan bertransaksi melalui aplikasi MyPertamina," ujar Kitty.

Promo diskon Rp450 per liter berlaku pada 17–18 Agustus 2026, pukul 06.00–20.00 WIB, untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex menggunakan aplikasi MyPertamina.

Promo berlaku untuk transaksi minimal Rp17.000 dengan maksimal pembelian 17 liter dalam satu struk, serta dapat dinikmati oleh 81.000 konsumen pertama selama periode promo.

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Setiap pelanggan berhak memperoleh promo sebanyak satu kali, sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan promo ini melalui aplikasi MyPertamina selama periode berlangsung.

Selain promo pembelian BBM, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan berbagai penawaran spesial lainnya melalui aplikasi MyPertamina seperti program Merchandise Spesial Kemerdekaan di periode 10–31 Agustus 2026 dengan menukar poin MyPertamina.