Rayakan Kemerdekaan, Eagle Golf Club Gelar Turnamen di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 141 pegolf dari berbagai kalangan ambil bagian dalam Tournament Golf & Charity: Swing for Indonesia" yang diselenggarakan Eagle Golf Club di Gunung Geulis Country Club, Bogor.

Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, selain menjadi ajang kompetisi dan silaturahmi, juga menjadi sarana penggalangan dana amal yang kemudian disalurkan kepada Komunitas Teman Damar.

"Kami ingin menggabungkan semangat olahraga, kebersamaan, dan kepedulian sosial dalam satu event,” kata Ketua Pelaksana Tournament Golf & Charity Radian Azhar, melalui keterangan tertulis, Rabu (2/9).

Ketua Umum Eagle Golf Club H. Zainudin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Eagle Golf Club berharap turnamen golf tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi tradisi positif dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

Persaingan berlangsung sportif melalui sejumlah kategori, di antaranya Flight A, B, dan C, Best Nett Overall yang dimenangkan oleh Novia dari BRI, Best Gross Overall oleh Joseph Prayogo dari Inalum. Selain itu ada nomor Nearest to the Pin, Nearest to the Line, serta Longest Drive.

Antusiasme peserta semakin tinggi dengan hadirnya hadiah utama kategori Hole in One berupa dua unit mobil Wuling, yang masing-masing dilengkapi hadiah uang tunai total Rp100 juta.

Panitia juga menyediakan beragam doorprize, seperti satu unit Honda Beat, empat unit sepeda listrik, televisi 32 inci, dan berbagai hadiah elektronik lainnya. (dil/jpnn)