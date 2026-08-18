Rayakan Kemerdekaan Lewat BOOM Periode 2, Pertamina Patra Niaga Undi 25 Motor untuk Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melakukan pengundian Program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) Periode 2, pada Minggu (17/8) bertepatan dengan HUT ke-81 RI.

Pengundian berlangsung bersamaan dengan gelaran MyPertamina Pasar Rakyat 2026 di Hutan Kota GBK, Jakarta.

Program BOOM mempersembahkan total 100 unit sepeda motor sebagai apresiasi bagi mitra pengemudi ojek online.

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Setelah 25 unit Yamaha Lexi 155 diundi pada Periode 1, kini giliran 25 unit Honda Vario 160 Type Standard tahun 2025 On the Road yang diundi bagi peserta BOOM Periode 2.

Masih ada 50 unit sepeda motor lainnya yang akan diundi pada periode berikutnya.

Sepanjang Periode 2 yang berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, sebanyak 5.215 mitra pengemudi ojek online dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, inDrive, hingga Maxim turut berpartisipasi.

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Pada periode ini, tercatat sebanyak 251.393 kupon undian yang siap diundi.

“Kami ingin merayakan sekaligus mensyukuri kemerdekaan bersama masyarakat dan konsumen kami, khususnya para mitra ojek online. Mereka adalah bagian dari keseharian masyarakat sehingga melalui program ini kami ingin memberikan apresiasi kepada mereka,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.