Rayakan Kemerdekaan, MIND ID Salurkan Bantuan bagi Veteran di Sumatra-Sulawesi

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama seluruh Anggota Grup menyalurkan dukungan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), janda veteran, dan warakawuri.

Dukungan disalurkan di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, MIND ID memberikan dukungan dalam bentuk ribuan paket bantuan kebutuhan pokok serta sarana penunjang mobilitas bagi para veteran sepert kursi roda dan tongkat bantu jalan.

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Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi MIND ID Pambudi Soenarsihanto mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum yang tepat untuk mengenang sekaligus menghargai para pahlawan.

"Semangat perjuangan para veteran merupakan warisan berharga bagi bangsa Indonesia,” ucap Pambudi dalam keterangannya.

“MIND ID bersama seluruh Anggota Grup ingin memastikan nilai-nilai perjuangan tersebut terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga persatuan,“ lanjutnya.

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Menurut dia, penghormatan kepada veteran tidak cukup diwujudkan melalui kepedulian sosial semata, melainkan juga melalui komitmen untuk menjaga nilai-nilai persatuan, pengabdian, dan cinta tanah air yang telah diwariskan para pejuang bangsa.

“Kami berharap semangat perjuangan yang mereka wariskan dapat terus hidup dan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan karya, pengabdian, dan persatuan,” kata dia.