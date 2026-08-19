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Rayakan Kemerdekaan, Pelanggan dan Ribuan Mitra GrabMerchant Berbagi Lewat Traktir Driver

Rayakan Kemerdekaan, Pelanggan dan Ribuan Mitra GrabMerchant Berbagi Lewat Traktir Driver
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Grab Indonesia bikin program traktir driver. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Semangat berbagi ikut Grab dan mitranya mewarnai perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sepanjang Agustus, lebih dari 8.100 Mitra GrabMerchant menyediakan menu Traktir Driver, yang memungkinkan pelanggan memberikan makanan dan minuman kepada Mitra Pengemudi Grab.

Program bertema “Grab Bersinergi: Selamanya Melaju, Selamanya Bersatu” menjadi bentuk apresiasi bagi para pengemudi.

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Antusiasme pelanggan terlihat dari lebih dari 18.000 pesanan Traktir Driver yang telah tersalurkan sejak awal Agustus.

“Melalui Traktir Driver, kami ingin menghadirkan sinergi ekosistem yang nyata dalam satu aksi apresiasi,” kata Country Marketing & Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri, dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (19/8).

Salah satu merchant yang ikut berpartisipasi ialah Mie Aceh 769 Pijay milik Efa Fauziyah.

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Dia menyediakan menu Traktir Driver dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas maupun porsi.

Menurut Efa, senyum dan doa para pengemudi saat menerima makanan menjadi kebahagiaan tersendiri.

Semangat berbagi ikut Grab dan mitranya mewarnai perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

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