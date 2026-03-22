menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Rayakan Lebaran, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu & GP Ansor Bawean Salurkan Beasiswa Pelajar

Rayakan Lebaran, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu & GP Ansor Bawean Salurkan Beasiswa Pelajar

Rayakan Lebaran, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu & GP Ansor Bawean Salurkan Beasiswa Pelajar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yayasan Akademi Nusantara Bersatu dan GP Ansor Bawean ini mencuri perhatian publik lantaran menggabungkan selebrasi budaya keagamaan dengan pemberian beasiswa penuh selama satu tahun bagi 10 pelajar berprestasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BAWEAN - Yayasan Akademi Nusantara Bersatu bersinergi dengan GP Ansor Bawean merayakan kemenangan Idulfitri 1447 H dengan aksi nyata.

Mereka menyalurkan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi di sela kemeriahan Pawai Takbiran, Jumat (20/3/2026) malam.

Langkah ini diambil untuk memastikan momentum hari raya juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Pulau Bawean.

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu menyalurkan beasiswa kepada 10 siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan selama satu tahun penuh.

Dewan Pembina Yayasan Akademi Nusantara Bersatu, Nanang Qasim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam memperluas akses pendidikan di daerah.

“Momentum Idulfitri kami manfaatkan untuk menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga:

Ia menegaskan, kolaborasi dengan Pemuda Menara dan GP Ansor Bawean menjadi langkah strategis untuk memperkuat jangkauan program sosial di tingkat akar rumput.

“Sinergi ini penting agar program tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Yayasan Akademi Nusantara Bersatu bersinergi dengan GP Ansor Bawean merayakan kemenangan Idulfitri 1447 H dengan aksi nyata.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

