jpnn.com, JAKARTA - Datok Sri Asrizal Nur alias Asnur selaku Presiden Perruas resmi meluncurkan album lagu puisi perdana bertajuk 'Ibu Kata'.

Peluncuran tersebut bertepatan dengan perayaan milad ke-57 bagi pria yang digelari ‘Raja Penyair Multimedia’ itu.

Acara yang dirangkai dengan forum diskusi bertajuk 'Diskusi Lagu Puisi Asnur (Album Ibu Kata)' itu berlangsung meriah pada Senin, 16 November 2026, bertempat di Ruang Balai Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

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Kegiatan itu terselenggara berkat kolaborasi dan dukungan penuh dari PERRUAS (Memberi Ruang Maju Bersama), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) DKI Jakarta, Perpustakaan Jakarta Cikini, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin, serta Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI).

Rangkaian acara dibuka dengan paparan dari Asrizal Nur mengenai perjalanan dan proses kreatif di balik lahirnya album Ibu Kata yang memuat 10 lagu perdana ciptaan Asrizal Nur dan Rahmat As dengan aransemen musik oleh Andhika Mantong.

“Judul Ibu Kata ini berasal dari suatu peristiwa di Malaysia. Waktu itu, di bandara ada pelayan restoran yang tak sopan kepada salah seorang WNI. Lantas saya panggil dia: ‘Bersikaplah sopan. Saya ini berasal dari Riau. Kamu tahu, sebelum Malaysia bernama Malaysia, Singapura bernama Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara nenek moyang Raja mereka itu berasal dari Riau, kita dari Ibu yang sama, Bangsa Melayu," kata Asrizal Nur dalam sambutan.

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Dalam acara tersebut, Asizal Nur juga tampil secara live membawakan lagu hit dari album tersebut; Ibu Kata.

Demi mendukung dan memberi apresiasi terhadap salah satu putra terbaik Riau, Tokoh Melayu sekaligus Ketua Umum PMRI, Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I., S.E., M.Si., turut hadir dan memberikan sambutan luar biasa sekaligus memimpin doa syukur untuk milad ke-57 Asrizal Nur.