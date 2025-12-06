Rayakan Natal-Tahun Baru di AEON MALL BSD CITY Pasti Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim liburan akhir tahun, AEON MALL BSD CITY menghadirkan rangkaian acara spesial melalui event Magic Beneath The Sea yang berlangsung pada 5 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Pada perayaan Natal tahun ini, AEON MALL BSD CITY menghadirkan pengalaman berbeda dengan kehadiran karakter ikonis SpongeBob SquarePants dan Patrick Star.

Area Main Atrium lantai dasar diubah menjadi dekorasi bawah laut yang memukau, menghadirkan nuansa penuh warna bagi seluruh pengunjung.

Sebagai bentuk komitmen AEON MALL BSD CITY dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), perayaan Natal tahun ini kembali diisi dengan kegiatan Sahabat Senyum.

Program ini menjadi wadah berbagai inisiatif yang bertujuan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini, AEON MALL BSD CITY mengundang sekitar 40 anak dari Panti Asuhan Abigail dan Abhimata Mitrasamaya. Salah satu agenda yang dilaksanakan adalah penyerahan donasi berupa uang tunai serta mainan layak pakai yang dikumpulkan dari para pengunjung dalam beberapa waktu terakhir.

Donasi tersebut menjadi wujud kepedulian AEON MALL BSD CITY dalam menyambut momen Natal.

Selain itu, AEON MALL BSD CITY juga turut menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan membuka donasi untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Sumatra.