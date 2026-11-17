Rayakan Nataru di Bali, Ashva Swiss-Belresort Ubud Siapkan Perayaan Meriah Bernuansa Budaya
jpnn.com, UBUD - Ashva Swiss-Belresort Ubud mengundang para wisatawan dan masyarakat lokal untuk menyambut musim liburan akhir tahun melalui rangkaian perayaan Christmas Eve Dinner dan malam pergantian Tahun Baru yang penuh pesona.
Berlokasi di tengah keindahan alam Tegallalang, Ubud, resor ini menghadirkan dua momen istimewa yang memadukan pengalaman kuliner, suasana hangat, keramahan khas Bali, serta kekayaan budaya lokal.
Balinese Christmas Charm
Rayakan malam Natal dengan pengalaman bersantap istimewa melalui Four-Course Dinner yang disiapkan tim kuliner resor menggunakan bahan-bahan pilihan dan teknik memasak berkualitas.
Dirancang untuk pasangan, keluarga, maupun teman, menu ini menghadirkan pilihan cita rasa istimewa untuk melengkapi momen kebersamaan di hari yang spesial.
Hidangan makan malam diawali dengan Pan-Seared Octopus sebagai hidangan pembuka yang elegan.
Untuk hidangan utama, tamu dapat memilih Chicken D’Uma, hidangan ayam yang disiapkan secara khusus atau Tender Braised Lamb Shank yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut dan cita rasa yang kaya.
Pengalaman bersantap ditutup dengan Crème Brûlée, hidangan penutup klasik khas Prancis dengan tekstur custard lembut yang dilengkapi lapisan karamel renyah.
Ashva Swiss-Belresort Ubud menyiapkan perayaan meriah bernuansa budaya untuk menyambut tamunya yang akan merayakan Natal dan malam tahun baru di Bali
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