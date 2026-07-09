Rayakan Pangan Lokal, TikTok Luncurkan 'Makan Dengan Makna'

jpnn.com, JAKARTA - TikTok meluncurkan Makan Dengan Makna, implementasi di Indonesia dari inisiatif global The Main Ingredient, untuk mendorong masyarakat menerapkan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat melalui inspirasi dari kreator, komunitas, dan kekayaan bahan pangan lokal, Kamis (9/7).

Inisiatif yang didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini kian diperkuat melalui donasi TikTok senilai USD 200.000 melalui organisasi nirlaba Foodbank of Indonesia untuk membantu penyaluran lebih dari 80.000 makanan bergizi bagi masyarakat rentan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai bagian dari kampanye Makan Dengan Makna, TikTok juga memperkenalkan kampanye Makan Lokal dengan menggandeng kreator untuk menghadirkan sesi LIVE memasak yang mengangkat kekayaan bahan pangan lokal.

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Melalui kampanye ini, TikTok mengajak masyarakat untuk menemukan inspirasi bahwa pola makan sehat dapat dimulai dari menu sederhana dan bahan pangan lokal yang mudah dijangkau dan dekat dengan keseharian mereka.

"Melalui Makan Dengan Makna, kami ingin memanfaatkan kekuatan penemuan (discovery) di TikTok untuk membantu masyarakat menemukan inspirasi hidup sehat yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama para kreator, komunitas, Foodbank of Indonesia, dan dengan dukungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menemukan cara-cara sederhana untuk memulai kebiasaan makan yang lebih sehat sekaligus semakin mengapresiasi kekayaan bahan pangan lokal Indonesia," ujar Head of Public Policy TikTok Indonesia Noudhy Valdryno.

Peluncuran inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat terhadap konten makanan dan gaya hidup sehat di TikTok.

Hingga saat ini, jutaan unggahan telah dibagikan melalui tagar populer seperti #KulinerIndonesia, #HidupSehat, #MakananSehat, dan #CemilanSehat, mencerminkan makin besarnya minat masyarakat untuk menemukan inspirasi resep, ide memasak, hingga berbagai cara sederhana untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat melalui konten para kreator di TikTok.

Melihat besarnya potensi yang ada, TikTok memperkuat inisiatif Makan dengan Makna dengan menandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan Kemenkes untuk memperkuat upaya edukasi mengenai program prioritas, antara lain gizi seimbang dan pola hidup sehat. Kolaborasi ini menjadi makin relevan mengingat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan sekitar 96,7% masyarakat Indonesia berusia di atas lima tahun masih belum memenuhi anjuran konsumsi buah dan sayur harian.