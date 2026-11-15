Rayakan Penanaman Gamal ke-30 Juta, Keluarga Besar BJA Group Hijaukan Pohuwato

jpnn.com, POHUWATO - Ribuan karyawan dan keluarga Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group menghijaukan jalanan sekitar Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (14/11).

Kegiatan jalan sehat yang menjadi bagian dari Family Gathering BJA Group ini digelar untuk merayakan penanaman pohon gamal ke-30 juta sekaligus mengapresiasi para pekerja yang terlibat sejak pembibitan hingga perawatan tanaman.

BJA Group yang meliputi PT Biomasa Jaya Abadi (BJA), PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), dan PT Inti Global Laksana (IGL) mengapresiasi 1.400 karyawan dan keluarganya melalui kegiatan Family Gathering yang rutin dilakukan sejak tahun 2024.

Direktur BJA Group Zunaidi mengatakan kegiatan family gathering keluarga besar Biomasa Group (IGL, BTL, BJA) ini merupakan rasa syukur dan bagian dari perayaan penanaman 30 juta pohon gamal.

Ini selaras dengan tema acara: energi hijau dari bumi Panua untuk hari ini dan untuk masa depan. Spirit acara ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang, terdiri dari karyawan dan keluarganya.

“Spirit dalam family gathering tahun ini adalah Spirit Family, seluruh keluarga besar Biomasa Group berkumpul di Lapangan Pohuwato melaksanakan family gathering untuk membangun rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan membangun tim yang solid. Selanjutnya, spirit sinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Perusahaan, dukungan dari seluruh stakeholders untuk kemajuan Perusahaan,” kata Zunaidi dalam sambutannya di acara Family Gathering di lapangan Proklamasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu (14/11).

Dia menambahkan, core bisnis perusahaan BJA Group adalah memproduksi wood pelet yang merupakan energi hijau, renewable energy, energi yang berkelanjutan.

“Ini merupakan kebanggaan bagi perusahaan. Dan spirit kami juga tak lupa sustainability atas tiga sektor, yakni sektor ekonomi, sektor lingkungan dan sektor sosial,” ucapnya.