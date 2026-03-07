Rayakan Ramadan, Kata Oma Gandeng NBJ & Opick Gelar Ngabuburit Lintas Generasi

jpnn.com - JAKARTA - Kata Oma, brand camilan di bawah naungan PT United Family Food (UNIFAM), berkolaborasi dengan komunitas Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) dan penyanyi religi Opick menghadirkan “Kata Oma Ngabuburit Bareng Jakarta” di Azalia Hall, Rabu (4/3).

Acara tersebut dirancang sebagai wadah silaturahmi bagi warga Jakarta di tengah suasana bulan suci Ramadan. Dengan konsep bernyanyi bersama, Kata Oma ingin memberikan pengalaman ngabuburit yang hangat bagi lintas generasi.

Strategic Business UF3 (Kata Oma) Furiyanti menilai NBJ memiliki kesamaan visi dengan brand di bawah naungannya. Furi menilai NBJ memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam menarik antusiasme massa.

Dia menilai komunitas ini merupakan wadah yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai positif secara luas.

"NBJ ini kami lihat sebuah komunitas yang lagi happening banget, menarik massa dan bahkan viral. Kami melihat kecocokan bermitra untuk sesuatu yang baik di ruang inklusif ini," kata Furi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Furi menekankan misi mereknya selaras dengan kebutuhan masyarakat akan interaksi sosial yang berkualitas. Oleh karena itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antarindividu di tengah kesibukan harian.

"Misi Kata Oma mendekatkan orang-orang agar berelasi baik dengan keluarga dan teman. Hidup tak selalu mudah kalau dijalani sendiri, maka kita perlu saling dukung," tuturnya.

Kerja sama antara kedua pihak ini diketahui sudah terjalin sejak beberapa ajang sebelumnya. Sebelum momen Ramadan, Kata Oma dan NBJ sempat berkolaborasi dalam peringatan Hari Ibu, yang melibatkan hubungan orang tua dan anak.