Rayakan Satu Tahun Perjalanan, Sensory Land Kids Perkuat Pendekatan Terapi Anak Berbasis Alam

jpnn.com, JAKARTA - Klinik tumbuh kembang anak Sensory Land Kids memperkuat pendekatan terapi berbasis alam untuk mendampingi anak dan keluarga dalam merayakan satu tahun perjalanan operasionalnya.

Sensory Land Kids hadir sebagai klinik tumbuh kembang anak yang mendampingi anak dan keluarga melalui pendekatan terapi berbasis alam.

Mengusung metode menggabungkan intervensi profesional medis dengan lingkungan terbuka yang mendukung eksplorasi alami.

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Melalui formula ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman sensorik yang kaya, mengasah keterampilan motorik, serta berinteraksi aktif dengan lingkungan melalui aktivitas yang dirancang khusus sesuai tahapan perkembangan mereka.

Pencapaian angka 2.100 anak yang terdaftar dalam satu tahun terakhir ini menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat visi Sensory Land Kids untuk memperluas jangkauan pemantauan tumbuh kembang anak secara personal di Indonesia.

Sebagai bentuk layanan yang komprehensif, klinik ini menyediakan penanganan khusus untuk anak-anak dengan berbagai tantangan perkembangan. Mulai dari Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), keterlambatan bicara (speech delay), hingga gangguan pemrosesan sensorik lainnya.

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Seluruh ekosistem layanan di bawah Sensory Land Kids diselenggarakan oleh tim profesional multidisiplin yang berpengalaman di bidangnya. Tim tersebut terdiri dari jajaran dokter spesialis anak, psikolog anak, serta para terapis bersertifikat yang bergerak bersama demi mendukung masa depan anak-anak Indonesia.

Founder & Chief Executive Officer Sensory Land Kids Fitria Al Habsyi mengatakan bahwa Sensory Land Kids berawal dari harapan seorang ibu untuk mendukung tumbuh kembang anak. Seiring perjalanannya, harapan tersebut berkembang menjadi komitmen untuk mendampingi lebih banyak anak dalam setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya.