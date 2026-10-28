Rayakan Sumpah Pemuda, Xplore Indonesia Luncurkan Antologi Pemikiran Tokoh Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10) menjadi momentum peluncuran buku antologi pemikiran lintas tokoh nasional bertajuk XPLORE 98 FREQUENCIES OF INDONESIA.

Peluncuran buku ini menjadi bagian dari perhelatan “Makloemat Kebangsaan: Dentang Noesantara” yang digelar di Selasar Nashar, Pavilioen Raden Saleh, ARTHOTEL Curated, lantai 8 Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Mengusung tema “Satoe Frekwensi, Seojeta Karya”, kegiatan tersebut sekaligus meresmikan Roemah Berkarya “X-OFFICE”.

Acara juga dimeriahkan dengan pameran karya WR Pustaka dan WR Film, inisiasi film Kotak Elito, serta sosialisasi Asosiasi Film dan Media Edukasi Anak Indonesia Raya.

Founder Xplore Indonesia Anton Firmansyah (AF) mengatakan gerakan Xplore Indonesia hadir untuk membangun kepercayaan terhadap potensi masyarakat Indonesia sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa.

“Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Namun, potensi itu tidak akan berkembang maksimal jika kita tidak membangun kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri dan memperkuat semangat gotong royong,” demikian gagasan yang diusung dalam gerakan Xplore Indonesia.

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Menurut Anton, gerakan tersebut berangkat dari dua agenda utama, yakni mengindonesiakan orang Indonesia melalui penguatan nilai gotong royong, toleransi, dan tenggang rasa, serta membangun kejayaan bangsa melalui kolaborasi yang inklusif.

“Kejayaan Indonesia bukan sesuatu yang hanya kita tunggu. Kejayaan itu harus kita bangun bersama, ketika masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dan menentukan masa depannya melalui kolaborasi,” demikian pesan kebangsaan yang diusung Xplore Indonesia.