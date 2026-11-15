jpnn.com, JAKARTA - PT CQ Music Indonesia akan menggelar CQ Music Fest di Lapangan BCNY, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis (31/12/2026).

Acara musik akhir tahun tersebut akan menghadirkan sejumlah musisi senior Tanah Air serta pesta kembang api selama kurang lebih 25 menit untuk menyambut pergantian tahun.

Executive Producer CQ Music Fest, Chique Mayosie Anggitha atau Icha CQ, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk turut mendorong sektor pariwisata Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur, sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pada malam tahun baru.

"Untuk turut mengangkat pariwisata Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur, serta dalam rangka merayakan pesta akhir tahun, kami menghadirkan perhelatan akbar bertajuk CQ Music Fest," ujar Icha saat ditemui di Puncak Resort Cianjur.

Salah satu daya tarik acara ini adalah penampilan The All Star Band yang mempertemukan sejumlah musisi senior dalam satu panggung.

Mereka di antaranya Mel Shandy, Connie Dio, Robbie Ex Edane, Babas Boomerang, Maully Gagola, Herman Ex Jamrud, Iram U'Camp, Dicky Opera, Yogi CS, Ixan Sahara, Gilang, dan Blekjade. Acara tersebut juga akan dipandu Bopak Castello dan Budi Dollar sebagai pembawa acara.

Penyanyi Mel Shandy menyambut antusias kolaborasi bersama para musisi senior tersebut. Dia mengaku senang dapat terlibat dalam pertunjukan yang bertujuan menghibur masyarakat Cianjur sekaligus mengajak penggemar merayakan malam pergantian tahun bersama.

"Saya sangat senang sekali bisa diajak berkolaborasi bersama rekan-rekan musisi senior yang luar biasa ini. Semuanya berkumpul dengan satu hati untuk menghibur masyarakat Cianjur tercinta. Ayo para fans, mari kita ramaikan Cianjur bersama!" kata Mel Shandy.